Этот недостаток перекрыл красоту и идеальное тело Ихтиандра: его скрывали как могли

Для Владимира Коренева роль Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия» стала звездным дебютом. Постановщик Владимир Чеботарев искал в фильм актера, которого бы еще никто не знал, а юный студент как раз подходил под это условие. В итоге в 1961 году Кореневу пришлось совмещать начавшиеся съемки с учебой на последнем курсе ГИТИСа. Напряженный график на протяжении нескольких месяцев, опасные трюки — все это окупилось сполна, когда после премьеры Владимира признали негласным секс-символом.

Поклонницы просто влюбились в его идеальное тело, правильные черты лица, большие голубые глаза и мягкий тембр голоса. Но не все догадывались, что Коренев не смог озвучить своего героя. По всей видимости, режиссеры посчитали голос актера недостатком, который может перекрыть экранный образ, и пригласили на озвучку артиста Юрия Родионова, блиставшего в ту пору на сцене театра им. Пушкина в Ленинграде. Для мужчины участие в дубляже стало первым опытом, но он прекрасно справился с работой.