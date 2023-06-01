Этот недостаток Оксаны Федоровой всегда на виду: удивитесь, как вы его не замечали

Оксана Федорова совершенно заслуженно стала победительницей самого главного конкурса красоты. Высокая брюнетка со стройной фигурой и выразительными чертами лица поразила зрителей и жюри, которые и отдали ей заветную корону. Тем не менее у девушки нашелся один значимый недостаток.

Популярная телеведущая и модель является несчастной обладательницей 41-го размера ноги. С такими параметрами бывает тяжело найти элегантные туфли, которые будут гармонично смотреться на такой внушительной стопе. Однако красавица пытается скрыть свою яркую особенность.

Оксана выбирает обувь темных цветов, зрительно уменьшающую размер. Помимо этого, она старается демонстрировать свои длинные ноги, на фоне которых ступни уже не кажутся чрезмерно большими и не бросаются в глаза. Именно поэтому поклонники звезды долгие годы даже не обращали внимания на этот недостаток.