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Этот недостаток Оксаны Федоровой всегда на виду: удивитесь, как вы его не замечали

1 июня 2023 08:00
Этот недостаток Оксаны Федоровой всегда на виду: удивитесь, как вы его не замечали

Она умело скрывает эту особенность.

Оксана Федорова совершенно заслуженно стала победительницей самого главного конкурса красоты. Высокая брюнетка со стройной фигурой и выразительными чертами лица поразила зрителей и жюри, которые и отдали ей заветную корону. Тем не менее у девушки нашелся один значимый недостаток.

Популярная телеведущая и модель является несчастной обладательницей 41-го размера ноги. С такими параметрами бывает тяжело найти элегантные туфли, которые будут гармонично смотреться на такой внушительной стопе. Однако красавица пытается скрыть свою яркую особенность.

Этот недостаток Оксаны Федоровой всегда на виду: удивитесь, как вы его не замечали

Оксана выбирает обувь темных цветов, зрительно уменьшающую размер. Помимо этого, она старается демонстрировать свои длинные ноги, на фоне которых ступни уже не кажутся чрезмерно большими и не бросаются в глаза. Именно поэтому поклонники звезды долгие годы даже не обращали внимания на этот недостаток.

Фото: Legion-Media, социальные сети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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