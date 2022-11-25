Этот недостаток на ТВ тщательно скрывают: глазам не поверите, увидев Розу Сябитову

Чтобы стать знаменитым и успешным, вовсе не обязательно обладать идеальной внешностью. По крайней мере, на телевидении умеют тщательно маскировать практически любые изъяны. Роза Сябитова — этому пример.

Многие поклонники главной телесвахи страны даже не догадываются о том, что ее рост составляет всего 154 см. В кадре знаменитость всегда выглядит статной и яркой женщиной, которой уж точно не приходится комплексовать из-за низкого роста.

Телеведущая проделала большую работу над собой. Когда-то она весила 75 килограммов, что довольно критично для ее роста. Со временем Сябитова смогла избавиться от лишнего веса. Как пишут в Сети, она прибегла к помощи пластических хирургов и несколько изменила свой стиль в одежде, что явно пошло ей только на пользу.

Вот только стать выше Роза Раифовна, разумеется, не могла. Впрочем, это и не требовалось. Оказавшись в умелых руках телевизионщиков, знаменитости удалось ввести зрителей в заблуждение относительно своих истинных параметров.