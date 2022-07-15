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Этот научный тест раскроет, о чем вы врете самому себе

15 июля 2022 17:30
Этот научный тест раскроет, о чем вы врете самому себе

Тест, направленный на бессознательное мышление, расскажет всю правду.

Мы привыкли к тому, что большинство научных и развлекательных тестов представляют собой опросники – чтобы получить точный и достоверный результат, респонденту необходимо ответить на ряд вопросов. Зачастую опросники отнимают много времени и усилий, к тому же, по словам психологов, люди нередко отвечают неискренне, чтобы предстать в своих собственных глазах и в глазах специалиста, который будет подводить результаты теста.

Тест: Если угадаете цитаты из советских фильмов на 14/14, то вы наверняка родились в СССР

Есть мнение, что наиболее достоверную информацию о себе можно получить с помощью тестов, направленных на бессознательное или проективное мышление. Как правило, эти тесты состоят из ряда картинок – цветных карточек, как, например, в тесте Люшера, или изображений клякс, как в тесте Роршаха. По отношению респондента к тем или иным цветам, по тем образам, которые он видит в пятнах, психолог сможет дать заключение о чертах его личности и об общем состоянии.

Предлагаем вам пройти тест, основанный на методике Германа Роршаха – швейцарского психолога, имя которого известно во всем мире. Тест, направленный на бессознательное мышление, расскажет, что вы скрываете от самого же себя.

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Елена Королева
Елена Королева
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