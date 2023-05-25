Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот наряд не может позволить себе ни одна японка: удивитесь, о чем идет речь

Этот наряд не может позволить себе ни одна японка: удивитесь, о чем идет речь

25 мая 2023 09:00
Этот наряд не может позволить себе ни одна японка: удивитесь, о чем идет речь

Западные женщины будут в шоке.

Японцы, как и британцы, славятся своим почитанием традиций. Уважение к «старине» проявляется даже в выборе одежды. Достаточно попасть на японский пляж, чтобы убедиться в консерватизме этой страны.

Местные жительницы никогда не носят обычные купальники, к которым привыкли россиянки, европейки и американки. Такой вид одежды считается слишком откровенным, поэтому японки предпочитают модели в виде сарафанов, с майками и шортиками. Распространены купальники-водолазки, а вот вырезы на груди категорически не приветствуется. На пляжах Японии также невозможно увидеть девушку в стрингах, зато многие надевают юбки с оборками.

У закрытых купальников есть и практичная функция. Под ними можно скрыть свои татуировки, которые особо не приветствуются в обществе.

Этот наряд не может позволить себе ни одна японка: удивитесь, о чем идет речь

Таким образом, бикини, в котором так свободно щеголяла Памела Андерсон в «Спасателях Малибу», — это строжайшее табу для консервативных японок. Поэтому их пляжные наряды больше похожи на летние пижамы или на спортивную одежду.

Фото: Кадр из фильма «Мемуары гейши», 2005, Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video