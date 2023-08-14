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Этот напиток в СССР считался полностью натуральным: правда разочаровывает

14 августа 2023 14:45
Этот напиток в СССР считался полностью натуральным: правда разочаровывает

Производители нередко обманывали своих клиентов.

Березовый сок в течение многих лет был одним из самых популярных напитков в Советском Союзе. Миллионы граждан покупали банки со сладковатым напитком, уверенные, что он полностью натуральный. Однако их догадки, как оказалось, были далеки от правды.

Дело в том, что ГОСТов, которые контролировали все производство в стране, на березовый сок не существовало. Были лишь утвержденные стандарты, которые контролировали правила хранения. Но точного состава для напитка в СССР не было.

Поэтому производители старались сэкономить во время производства. Они разбавляли ценный сок, добавляли в него сахар, чтобы сделать вкус более насыщенным, и лимонную кислоту, которая имитировала естественную кислинку. И изменения рецептуры зависели лишь от руководителей непосредственного производства, так как контроля в этой сфере практически не было.

Фото: Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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