Этот напиток в СССР считался полностью натуральным: правда разочаровывает

Березовый сок в течение многих лет был одним из самых популярных напитков в Советском Союзе. Миллионы граждан покупали банки со сладковатым напитком, уверенные, что он полностью натуральный. Однако их догадки, как оказалось, были далеки от правды.

Дело в том, что ГОСТов, которые контролировали все производство в стране, на березовый сок не существовало. Были лишь утвержденные стандарты, которые контролировали правила хранения. Но точного состава для напитка в СССР не было.

Поэтому производители старались сэкономить во время производства. Они разбавляли ценный сок, добавляли в него сахар, чтобы сделать вкус более насыщенным, и лимонную кислоту, которая имитировала естественную кислинку. И изменения рецептуры зависели лишь от руководителей непосредственного производства, так как контроля в этой сфере практически не было.