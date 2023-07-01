Этот напиток, придуманный в СССР, раньше вызывал недоумение, а сейчас его обожают по всему миру

Чайный гриб во времена СССР можно было встретить на многих кухнях. Ферментированный напиток, который носит название комбуча, был весьма популярен среди жителей страны, однако встретить его в других частях света было весьма проблематично.

Дело в том, что иностранцев пугал сам гриб. Белесое тело, которое ферментировало сладкий чай, не вызывало у них доверия, поэтому мало кто стремился попробовать напиток. Ситуация изменилась лишь несколько лет назад.

Полезные свойства комбучи, а также мода на органические продукты переубедили потребителей. Год от года чайный гриб становится популярнее во всем мире, и теперь его можно встретить и в больших ресторанах, и в кофейнях. Как утверждают исследователи, напиток не только помогает пищеварению и успокаивает нервную систему, но даже помогает в борьбе с онкологией, так как содержит полифенолы. Эти антиоксиданты уменьшают воспаление в организме и подавляют рост раковых клеток.