Этот напиток из СССР помогает японцам жить до 100 лет: у нас недооценивают

Раньше он стоял на каждой кухне, а теперь его не найти.

Чайный гриб — напиток, который входит в постоянный рацион главных долгожителей планеты, японцев, которые живут в префектуре Окинава. Доказано, что он обладает огромным количеством полезных свойств.

В частности, чайный гриб, называемый за рубежом комбучей, оказывает противомикробное действие. Также он показал свою эффективность в борьбе с онкологическими заболеваниями. Чайный гриб замедлял или совсем останавливал рост злокачественных новообразований благодаря тому, что в нем содержатся в большом количестве антиоксиданты и полифенолы, как говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Pubmed.

Отметим, что на Окинаве в комбучу добавляют и еще один ингредиент — куркуму, известный антиоксидант. Напиток с ней также применяется в качестве профилактики возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.