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Этот «мужской» тест пройдут лишь самые умные женщины: проверьте себя

26 ноября 2023 09:30
Этот «мужской» тест пройдут лишь самые умные женщины: проверьте себя

Справляется одна из пятидесяти.

В современном мире границы между «мужскими» и «женскими» занятиями почти стерлись. Любая девушка сегодня способна водить машину, работать в айти или поднимать в небо огромный самолет.

Но все-таки остаются сферы, где молодые люди традиционно чувствуют себя увереннее. Не каждая дама знает, как поменять проколотую шину или, например, сколько человек нужно, чтобы сыграть в «техасский холдем».

Сможете ли вы пройти «мужской» тест? Проверьте себя! В нем всего 13 вопросов, но они действительно непростые. Даже не все представители сильной половины человечества с ними справляются. Так что получить 100% правильных ответов сможет лишь настоящая умница.

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Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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