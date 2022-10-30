Этот мультик обожают почти все российские малыши: какой жуткий подвох в «Свинке Пеппе» игнорируют родители

«Свинка Пеппа» пользуется популярностью во многих странах мира. Миллионы детей обожают этот мультфильм о приключениях юной хрюшки, ее мамы, папы и брата Джорджа. Дизайн персонажей – особенно папы Свина – всегда вызывал вопросы, но на этот раз под прицел пользователей Сети попала сама Пеппа.

Главную героиню мультика всегда показывают в профиль – и с каждой стороны у нее два глаза.

Сетевой художник предположил, что суммарно их у персонажа должны быть четыре – и представил рисунок пользователям.

Комментаторы нашли изображение свинки пугающим, но добавили, что по логике, у нее еще должно быть два рта. Наверное, и к лучшему, что Пеппу показывают исключительно в профиль...