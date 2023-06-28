Этот мультфильм запрещают смотреть самые продвинутые родители: в СССР его обожали

Советские мультики сегодня пытаются переосмыслить многие зрители. То, что в те времена не вызывало никаких вопросов, современников ввергает в шок и ужас.

Так, сюжет легендарного мультфильма «Простоквашино» покажется пугающим. Мальчик сбегает от родителей, чтобы уйти в никуда вместе с котом и псом. Благодаря вмешательству Печкина дядя Федор возвращается домой, измученный и больной.

Казалось бы, пора остепениться, но герой учиняет побег и во второй части. Родители едут на курорт, а он снова выбирает общество Матроскина и Шарика. Неисправимый дядя Федор подает пример неповиновения подрастающему поколению. Поэтому современные продвинутые родители несколько раз задумаются, прежде чем показывать «Простоквашино» своим чадам, чтобы не искушать судьбу.

Сегодня способен напугать и сюжет мультфильма про Карлсона. Главный герой может являться призраком, который охотится за душой Малыша. Такая трактовка уже не кажется забавной и веселой.