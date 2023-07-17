Этот мультфильм пытались уничтожить в СССР: сейчас его называют жемчужиной советской анимации

Талант Андрея Хржановского невозможно подвергнуть сомнению. Мультфильмы этого советского режиссера радовали миллионы юных зрителей и были интересны даже взрослым. Впрочем, одна из его работ дошла до детей лишь спустя годы.

Речь идет о короткометражной картине «Стеклянная гармоника». В центре сюжета оказался странствующий музыкант, который благодаря своей игре излечивал людей от алчности и жажды наживы. Однако главный злодей мультфильма не понравился чиновникам из Госкино и первоначальную версию творения Хржановского просто разрубили топором. А после исправления ее и вовсе запретили к прокату.

Спустя время работу режиссера все же смог увидеть широкий зритель, который оценил труд и задумку талантливого постановщика, о чем свидетельствует и высокий рейтинг.