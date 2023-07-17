Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот мультфильм пытались уничтожить в СССР: сейчас его называют жемчужиной советской анимации

Этот мультфильм пытались уничтожить в СССР: сейчас его называют жемчужиной советской анимации

17 июля 2023 06:15
Этот мультфильм пытались уничтожить в СССР: сейчас его называют жемчужиной советской анимации

Без топора не обошлось.

Талант Андрея Хржановского невозможно подвергнуть сомнению. Мультфильмы этого советского режиссера радовали миллионы юных зрителей и были интересны даже взрослым. Впрочем, одна из его работ дошла до детей лишь спустя годы.

Речь идет о короткометражной картине «Стеклянная гармоника». В центре сюжета оказался странствующий музыкант, который благодаря своей игре излечивал людей от алчности и жажды наживы. Однако главный злодей мультфильма не понравился чиновникам из Госкино и первоначальную версию творения Хржановского просто разрубили топором. А после исправления ее и вовсе запретили к прокату.

Спустя время работу режиссера все же смог увидеть широкий зритель, который оценил труд и задумку талантливого постановщика, о чем свидетельствует и высокий рейтинг.

Этот мультфильм пытались уничтожить в СССР: сейчас его называют жемчужиной советской анимации

«Лента очаровывает своей неповторимой атмосферой», «Эта картина представляет собой шедевр советской анимации», — восхитились пользователи Сети.

Фото: Global Look Press, кадр из мультфильма «Стеклянная гармоника» (1968)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше