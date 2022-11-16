Этот мультфильм изменил мнение иностранцев о русских: «Беднее граждан США, но культурнее»

Андрей Хржановский представил свой мультфильм «Бабочка» в 1972 году. 10-минутная картина не стала народным хитом, однако привлекла внимание зрителей со всего мира. И, как оказалось, иностранцев «Бабочка» поразила своей глубиной и множеством смыслов.

Короткая история рассказывает о мальчике, живущем в мегаполисе. Он проводит каждый день, развлекаясь видеоиграми, гуляя между одинаковыми домами и играя скучными игрушками. Но однажды встречает желтую бабочку, которую пытается поймать. И, посадив ее в банку, погружается на поляне в сон. Отдыхая, мальчик видит мир, в котором поменялся местами с бабочкой и сам теперь является добычей. Короткое сновидение, полное ярких образов, заставило ребенка переосмыслить свою жизнь в мегаполисе.

Пользователи Сети остались в восторге от творения Хржановского. Они отмечают, что ему удалось создать эффектный мультфильм, который даже спустя 50 лет поражает своей анимацией. При этом многие обратили внимание, насколько глубокой оказалась мультипликационная картина, ведь всего за 10 минут художник смог раскрыть множество важных тем, остающихся актуальными до сих пор, и показал большую разницу между культурами.

«Русский народ беднее граждан США, но он более культурный и интеллигентный, чем все те люди, которые водят BMW, но даже не знают, где находится их собственная страна на карте», — пишут зрители после просмотра.