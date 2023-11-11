Этот мультфильм из СССР пугал советских детей и доводил японцев до экстаза

О различии азиатской и европейской культур написаны тысячи книг. Отрицать это глупо. Однако иногда такие несовпадения принимают крайние формы.

Очень ярко это проявляется у детей: в том, какие мультфильмы смотрят малыши из разных государств. В Японии бешеную популярность имеет такой жанр, как аниме. В России специфические и довольно странные мультики смотрят лишь «избранные». Но это было бы полбеды.

Российские дети, к удивлению создателей, совершенно не оценили наш шедевральный мультипликационный фильм «Ежик в тумане». Творение «зашло» только взрослым. В этом виноваты глубокая философская составляющая сюжета и довольно мрачная и далеко не детская анимация.

Японские дети, в отличие от отечественных, приняли «Ежика в тумане» с огромным уважением и восторгом. Мультик обожают в Стране восходящего солнца и засматривают до дыр и стар, и млад. И не только в Японии. «Ежик в тумане» выиграл различные конкурсы и взял всевозможные «профильные» номинации.

Парадоксально, но мультфильм, который не поняли и невзлюбили в России, сумел покорить мир и стать лучшим для людей с совершенно другим менталитетом.