Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл

«Проверка на дорогах» считается одной из самых честных и пронзительных военных картин советского времени. И вместе с тем известна тем, как тяжко пришлось ее создателям.

Фильм, снятый в 1970 году, оказался настолько неудобным для цензоров, что его запретили и спрятали на 15 лет. И лишь с приходом Перестройки он наконец добрался до зрителя, который сумел оценить его по достоинству, что подтверждает и рейтинг 8,1 на «Кинопоиске».

Нетипичная история

Это была первая самостоятельная работа Алексея Германа. Он экранизировал повесть своего отца, Юрия Германа, «Операция "С Новым годом!"». Он о человеке, решившем искупить предательство. История начинается в декабре 1942 года: бывший сержант Александр Лазарев добровольно приходит к партизанам, чтобы помочь им захватить немецкий эшелон с продовольствием.

Отряд голодает, операция опасна, а доверия к перебежчику нет ни у бойцов, ни у политрука. Для Лазарева это последний шанс доказать, что он еще может быть своим.

Герман делает редкий для тех лет акцент: он показывает не идеальный образ партизана, а людей с сомнениями, слабостями, страхами. И показывает сострадание к тем, кто пал духом, но пытается исправить ошибку. Именно эта человечность без напускного героизма стала причиной, по которой фильм отправили «на полку».

В Госкино увидели в картине угрозу: «излишнюю жалость», «искажение подвига» и даже «незнание реалий войны». Председатель организации Алексей Романов настоял на запрете. Так один из самых сильных фильмов о войне оказался забыт в период с 1970 по 1986 год.

До сих пор вызывает восхищение

Когда запрет наконец сняли, оказалось, что картина не устарела ни на день. Операция на станции снята так напряженно, что сцена до сих пор работает как эталон того, как можно передать страх, хаос и решимость.

Финальные кадры, где измученный войной Локотков уже не помнит людей, которых спас, усиливают чувство несправедливости войны. Вот такая история без прикрас почему-то не вписалась в официальные рамки.

Даже спустя шестьдесят лет оно смотрится лучше большинства современных картин про войну.

Это один из лучших фильмов... нет, не о войне, а о человеке на войне. Просто о человеке, — говорят зрители.

Сегодня зрители называют фильм «уникальным» и «честным», отмечая сочетание строгой формы и мощного нравственного стержня.«Проверка на дорогах» пережила время, идеологию и цензуру — и заняла свое место в числе самых важных военных фильмов отечественного кино.

