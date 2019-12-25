«Этот момент мы уже прошли»: Глюкоза наконец-то прокомментировала слухи о разрыве с мужем

Наталья Чистякова-Ионова призналась, что у нее бывает определенное недопонимание в отношениях с супругом.

33-летняя Наталья Чистякова-Ионова, известная как поп-певица Глюкоза, призналась, что в их отношениях с супругом – бизнесменом Александром Чистяковым не все безоблачно. В последнее время появились слухи, что брак пары трещит по швам. Как доказательство подозрительный поклонники приводили факт отказа Глюкозы от ношения обручального кольца. На печальные мысли о разводе поклонников навело отсутствие в Instagram аккаунте певицы совместных фото с мужем.

Инсайдеры рассказывали, что Чистяков нашел замену Наталье, с которой прожил 13 лет и имеет двух дочерей. Якобы супруга Глюкозы видели в ресторане с привлекательной брюнеткой.

«Не знаю, откуда люди берут такую информацию и на основании чего делают выводы. Этот момент сплетен и слухов мы уже прошли, дружно посмеялись и даже записали видео для социальных сетей, чтобы разом развеять все мифы», – пояснила Наталья в интервью изданию СтарХит.

Она рассказала, что у них, как и в каждой семье, бывает недопонимание. Но конфликты между ними быстро разрешаются, поскольку, по мнению певицы, на любимого человека долго обижаться не получатся. Умение договариваться она считает одним из самых полезных умений в семье.