Этот молочный напиток больше не выпускают, а зря: вот о чем мечтают жившие в Советском Союзе

СССР принято ругать за товарный дефицит и отсутствие разнообразия в магазинах, однако советские люди ностальгируют по многим исчезнувшим угощениям и яствам. Помадка в пергаменте, автоматы с газировкой, химозные шипучки, густые болгарские нектары — все это трудно найти в магазинах сегодня.

Исчез из супермаркетов и фруктовый кефир. Кисломолочный напиток получали из цельного молока с помощью добавления кефирных «грибков» и различных ароматизаторов. Еще в 90-х все дети обожали это лакомство, но постепенно продукт вытеснили с рынка конкуренты — многочисленные фруктовые йогурты.

На данный момент в России осталось лишь несколько заводов, которые производят фруктовый кефир. Также напиток любят в некоторых странах Европы: производство лакомства идет в Эстонии, Финляндии. А вот остальной мир вряд ли слышал о фруктовом кефире.