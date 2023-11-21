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Этот молочный напиток больше не выпускают, а зря: вот о чем мечтают жившие в Советском Союзе

21 ноября 2023 08:45
Этот молочный напиток больше не выпускают, а зря: вот о чем мечтают жившие в Советском Союзе

Лакомство пропало с прилавков.

СССР принято ругать за товарный дефицит и отсутствие разнообразия в магазинах, однако советские люди ностальгируют по многим исчезнувшим угощениям и яствам. Помадка в пергаменте, автоматы с газировкой, химозные шипучки, густые болгарские нектары — все это трудно найти в магазинах сегодня.

Исчез из супермаркетов и фруктовый кефир. Кисломолочный напиток получали из цельного молока с помощью добавления кефирных «грибков» и различных ароматизаторов. Еще в 90-х все дети обожали это лакомство, но постепенно продукт вытеснили с рынка конкуренты — многочисленные фруктовые йогурты.

На данный момент в России осталось лишь несколько заводов, которые производят фруктовый кефир. Также напиток любят в некоторых странах Европы: производство лакомства идет в Эстонии, Финляндии. А вот остальной мир вряд ли слышал о фруктовом кефире.

Фото: Кадр из фильма «Гостья из будущего» (1985)
Алла Новикова
Алла Новикова
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