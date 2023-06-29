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Этот маникюр выглядит дорого на женщинах любых возрастов: даже в салон идти не надо

29 июня 2023 12:30
Этот маникюр выглядит дорого на женщинах любых возрастов: даже в салон идти не надо

Освежить свой образ не составит труда.

Тренды маникюра регулярно меняются. Специалисты предлагают модницам разнообразные варианты, а звезды социальных сетей мгновенно меняют предпочтения публики. При этом лишь один дизайн не теряет своей актуальности и беспроигрышно смотрится практически в любых образах.

Так, специалисты советуют стричь ногти коротко и покрывать их нюдовым или прозрачным лаком. Такой маникюр делает образ аккуратным и ухоженным, а из-за своей нейтральности он подходит к большинству стилей.

Актуальность этого дизайна в очередной раз подтвердил телевизионный хит «Белый лотос». Героини проекта, отправившись на отдых на Сицилию, выбрали именно такой маникюр, который смотрелся свежо у всех персонажей, независимо от их достатка и положения в обществе. И уже после выхода первого эпизода эксперты вновь начали петь ему дифирамбы, а инфлюенсеры отправились в салоны.

Этот маникюр выглядит дорого на женщинах любых возрастов: даже в салон идти не надо
Фото: кадры из сериала «Белый лотос» (2022), Legion-Media, Unsplash
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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