Этот мальчик в тюбетейке умер мучительной смертью: весь СССР плакал в день его похорон

В советские времена медицина была развита не так хорошо, как сегодня. А сложнее всего ситуация обстояла с доставкой нужных препаратов. Когда этот малыш подхватил тропическую дизентерию, даже врачи не верили в возможность его спасти. В дело вмешалась жена летчика Громова — всего за три дня лекарство привезли в Ташкент.

Ребенок с фотографии смог вырасти и стать великим артистом. Внимательные зрители уже узнали фирменную улыбку Андрея Миронова. На счету актера десятки ярких ролей. Его обожал весь Советский Союз, а день его похорон был трагедией для миллионов поклонников.

Актер тяжело переживал уход из жизни друга Анатолия Папанова. Всего через девять дней он вышел на сцену. Миронов играл в спектакле «Женитьба Фигаро», когда почувствовал сильную боль в груди и упал. Артист скончался из-за разрыва аневризмы головного мозга.