Этот мальчик в 9 лет читал лекции студентам: мать вундеркинда раскрыла секреты воспитания

Уроженец Ростова-на-Дону Миша Попов известен практически всему городу. 15-летний юноша уже успел прославиться как прекрасный оратор, он читает лекции студентам и не раз был в гостях на главных развлекательных шоу страны, поражая всех своим умом. Публика долгое время гадала, почему в столь юном возрасте молодой человек умнее многих заслуженных профессоров. И, как оказалось, именно свою маму Миша может поблагодарить за эти достижения.

Дело в том, что Елена, посвятившая жизнь психологии, решила с первых дней жизни прививать сыну любовь к знаниям. Она показывала наследнику карточки Глена Домана, а после перешла на систему Монтессори, основанную на идее свободного воспитания. Родители старались не ругать сына, а всячески поддерживать и давать право выбора. В итоге мальчик с ранних лет воспринимал маму как равную и никогда не боялся ее.

В итоге уже к 12 месяцам Миша прекрасно знал весь алфавит, хотя и не научился разговаривать. С первых дней в детском саду он поражал воспитателей своей памятью, а в школе считался настоящим вундеркиндом.

С тех пор Миша активно занят научной карьерой. Он уже прочитал серию лекций в Донском университете, выступал в качестве эксперта, анализируя фильм о Екатерине Великой, и планирует поступать в один из столичных вузов, чтобы посвятить все свои силы истории.