Этот любимый миллионами мультик ненавидели в СССР: вот за что цензура вынесла приговор «Пластилиновой вороне»

Картина Александра Татарского «Пластилиновая ворона» была смелым мультипликационным экспериментом: пластилиновые персонажи мгновенно менялись в кадре, превращаясь в нечто совсем другое. Однако худсовет назвал мультик «безыдейной белибердой». К тому же цензоров смутило, что детскую картину озвучивает Леонид Броневой, известный зрителям как гестаповец Мюллер из «Семнадцати мгновений весны».

«Ворону» едва ли не положили «на полку», но спасла Татарского программа «Кинопанорама».

Ведущая Ксения Маринина показала в эфире передачи большой отрывок из мультфильма – и худсовету пришлось разрешить показ мультика. В результате «Пластилиновая ворона» получила 25 конкурсных наград и полюбилась миллионам зрителей.