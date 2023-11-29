Этот любимый цвет россиянок особенно старит тех, кому за 50: легко заменить на омолаживающий

Одежда с таким оттенком есть в гардеробе у каждой.

Во все времена модницы интересовались лайфхаками, которые могли бы помочь скорректировать внешность. Некоторые образы позволяют добиться эффекта похудения или омоложения. Причем достигается такой результат часто благодаря оттенкам одежды.

Как выяснилось, существует цвет, который обязательно визуально накинет несколько лишних лет своей обладательнице. И как ни парадоксально, но именно его обожают российские женщины за 50, тем самым ежедневно делая себе старше.

Речь идет о благородном черном оттенке. Известный британский стилист Мелисса Лунд обратила внимание, что данный цвет невыгодно отбрасывает на лицо тень, которая только подчеркивает все признаки старения. Морщины и мешки под глазами становятся более заметными. Таким образом любая женщина будет казаться уставшей и значительно старше своего возраста.

Дамам за 50 Лунд посоветовала внимательно относиться к оттенкам в гардеробе. Например, черный можно успешно заменить на коричневый цвет. Он такой же строгий и элегантный, но куда благотворнее действует на внешность.