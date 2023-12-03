Этот ляп в «Великолепном веке» историки ненавидят: в гареме такое бы не допустили

«Великолепный век» и по сей день остается самым любимым турецким сериалом у россиян. Свежие хиты из Турции так и не смогли сравниться по популярности с историей Хюррем и султана Сулеймана. Несмотря на высокие оценки зрителей и критиков, историческая драма оказалась не без недостатков.

Специалисты по Османской империи хватаются за сердце, когда видят отрывки из картины. Самой нелепой считают сюжетную линию Виктории, Садыки-хатун. Привлекательная брюнетка была послана в гарем с целью расправиться с турецким правителем. Для этого красотка втерлась в доверие к обитателям дворца.

Странно, что герои сразу не догадались, что перед ними шпионка. На шее у актрисы крупная татуировка в виде бабочки. Такое клеймо не могло остаться незамеченным, особенно во время водных процедур.