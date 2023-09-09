Этот ляп в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» не замечали, хотя он годами был на виду

Когда самый великий советский сказочник Александр Роу приступал к съемкам картины «Вечера на хуторе близ Диканьки», то даже не знал, что столкнется с такими производственными сложностями. Произведение Николая Гоголя оказалось наполнено магическими мотивами, которые было очень сложно отобразить на экране в 1960-х.

Предстоял трудоемкий монтаж, который иногда работал против создателя ленты. Так и получилось, что один из самых узнаваемых эпизодов фильма изобилует ляпами. Впрочем, далеко не все зрители это заметили.

Речь идет о сцене, в которой Пацюк расправляется с летающими варениками. Одним взглядом он опускает их в миску со сметаной, а затем ловит ртом. Вот только если присмотреться, тарелка сначала обильно измазана белой субстанцией, а в следующем кадре ее стенки сияют чистотой.

Так получилось, потому что на самом деле на съемках актер Николай Яковченко выплевывал вареники в миску. Реквизиторы купали их в сметане с помощью специальных булавок. На монтаже Роу применил метод обратной перемотки, чтобы создать нужный эффект на экране, но на тарелки внимания не обратил.