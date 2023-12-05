Этот ляп в «Титанике» не замечали, хотя все время был на виду: что не так с одеждой ДиКаприо

Недавно в Сети разгорелась жаркая дискуссия среди поклонников фильма «Титаник». Оказывается, спустя более четверти века с момента его выхода зрители обнаружили довольно досадный ляп, который и стал поводом для «шума».

В одной из сцен, где Джек, которого блистательно сыграл Леонардо ДиКаприо, прикован наручниками к трубе, а Роуз, которую не менее блистательно сыграла Кейт Уинслет, пытается его спасти, заметна небольшая, но весомая ошибка.

На первый взгляд, ничего особенного не заметишь, но если обратить внимание на детали, становится ясно, что герой ДиКаприо был одет в брюки с подтяжками. Однако, когда Роуз удается освободить его, Джек внезапно предстает без этих подтяжек. Проблема, скорее всего, возникла из-за того, что эти эпизоды были сняты в разное время, но при монтаже ляп не заметили.

Такие вещи, конечно, могут вызывать недоумение у зрителей, особенно у тех, кто проникся сюжетом и глубиной персонажей в фильме. Но, будем честными, на общее впечатление от культовой картины исчезающие подтяжки никак не повлияли. «Титаник» Джеймса Кэмерона остается и сегодня одним из самых популярных и великих фильмов в истории кинематографа.