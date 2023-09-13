Этот ляп в советском «Шерлоке Холмсе» заметили только иностранцы: внимание на Ливанова

Серия советских телефильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона по праву считается лучшей в мире. Зрители со всего света осыпают работу Игоря Масленникова с Василием Ливановым в главной роли комплиментами, однако даже в ней внимательным поклонникам удалось найти неточности.

Так, ляп можно обнаружить уже в самой первой части цикла. В эпизоде знаменитый сыщик планирует спуститься вниз, где его ожидают гости. И перед зрителями он предстает в рубашке с небрежно поднятым воротником. Однако уже в следующей сцене он появляется в черном галстуке-бабочке, который аккуратно обрамляет его шею. Но герой не заходит переодеться и находится все это время в одной локации.

Иностранные зрители, для которых подобный аксессуар был привычен, сразу заметили несостыковку. Советские же поклонники не обратили внимания на эту деталь, сконцентрировавшись не на нарядах, а на самом сюжете.