Этот ляп в «Склифосовском» в реальной жизни мог бы убить человека

Медицинская драма «Склифосовский» начала выходить на экраны в 2012 году и вот уже 10 сезонов радует зрителей историями о взаимоотношениях врачей знаменитой больницы. Миллионы поклонников с упоением наблюдают за каждым новым эпизодом, признаваясь в любви к сериалу, однако профессиональные медики не остаются в таком восторге от шоу.

Все дело в ошибках, которые позволяют себе создатели проекта. Как оказалось, работа врачей показана недостоверно. И если на мелкие недочеты профессионалы готовы закрывать глаза, то серьезные ошибки они считают неприемлемыми.

Например, в одном из эпизодов Олег Брагин в исполнении Максима Аверина отправляет пациента с пулевым ранением на УЗИ. На самом же деле его нужно было как можно скорее доставить в реанимацию, и такое промедление вполне могло стоить пациенту жизни.

Помимо этого, как пишет «Экспресс газета », хирурги в сериале регулярно позволяют себе полностью подготовиться к операции, а потом отправиться курить или просто ходят по больнице. Подобное поведение тоже неприемлемо для профессиональных врачей, ведь медики должны быть полностью стерильны в операционной.