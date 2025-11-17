Меню
Этот ляп в «Простоквашино» замечают только любители авто: присмотритесь к «Запорожцу» – увидели кое-что странное? (фото)

17 ноября 2025 08:27
И дело не в том, что его ремонтируют прямо в квартире.

Мультфильм «Трое из Простоквашино» любят и пересматривают целые поколения зрителей. Однако за этой, казалось бы, простой и доброй анимацией скрываются любопытные детали и небольшие ляпы.

Большинство зрителей могут запросто их пропустить. А вот внимательный глаз, особенно если он принадлежит автолюбителю, легко обнаружит все нюансы. Один из таких как раз связан с «Запорожцем» папы Дяди Федора.

Помните, как его ремонтировали прямо в квартире? А теперь присмотритесь к дизайну. Оказывается, в мультфильме двери «Запорожца» нарисованы открывающимися по ходу движения автомобиля – это классическая и привычная для многих машин схема.

Этот ляп в «Простоквашино» замечают только любители авто: присмотритесь к «Запорожцу» – увидели кое-что странное? (фото)

Однако у реального «горбатого» ЗАЗ-965 петли были расположены с точностью до наоборот: двери открывались против хода, что было его визитной карточкой. При этом в остальных деталях аниматоры изобразили автомобиль с удивительной точностью.

Таким образом, даже в таком шедевре, где каждая деталь пронизана любовью и вниманием к быту, находятся свои маленькие секреты. Эта незаметная на первый взгляд ошибка лишь добавляет мультфильму очарования, превращая его просмотр в увлекательную игру «найди отличие» для тех, кто в теме.

Ранее мы писали: Позвони мне, позвони: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с мужчиной и телефоном (тест)

Фото: Кадры из мультфильма «Трое из Простоквашино» (1978)
Ольга Назарова
