Этот ляп в культовой «Интердевочке» заметит только внимательный: проверьте себя

Трагикомедийная драма «Интердевочка» была снята именитым режиссером Петром Тодоровским. На его счету было немало крупных работ, снискавших огромную зрительскую любовь. Но, несмотря на талант и признание, Тодоровский совершал досадные промахи в своих работах.

«Интердевочка» кишит множеством ляпов, и почти все они связаны с антуражем. Так, в картине есть сцена, где сотрудники милиции проводят беседу с «ночными бабочками». Здесь много вопросов вызывает «плавающий» стол, который то появляется, то исчезает.

Когда показывают общий план, то этого предмета мебели нет и в помине. Оперативник Женя скромно сидит, пристроившись с краю. Через некоторое время его показывают ближе, и на этот раз стол появляется. Женя облокачивается на него, хотя еще несколько секунд назад он примостился рядом с героиней Любови Полищук.

В этой же сцене подобным образом ведет себя телефон. На столе отчетливо виден один красный аппарат, однако при смене кадра появляется еще один черного цвета. И подобных ляпов в кинокартине огромное множество.