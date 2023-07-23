Этот ляп в культовой «Интердевочке» заметит только внимательный: проверьте себя
Режиссер не придавал этому значения.
Трагикомедийная драма «Интердевочка» была снята именитым режиссером Петром Тодоровским. На его счету было немало крупных работ, снискавших огромную зрительскую любовь. Но, несмотря на талант и признание, Тодоровский совершал досадные промахи в своих работах.
«Интердевочка» кишит множеством ляпов, и почти все они связаны с антуражем. Так, в картине есть сцена, где сотрудники милиции проводят беседу с «ночными бабочками». Здесь много вопросов вызывает «плавающий» стол, который то появляется, то исчезает.
Когда показывают общий план, то этого предмета мебели нет и в помине. Оперативник Женя скромно сидит, пристроившись с краю. Через некоторое время его показывают ближе, и на этот раз стол появляется. Женя облокачивается на него, хотя еще несколько секунд назад он примостился рядом с героиней Любови Полищук.
В этой же сцене подобным образом ведет себя телефон. На столе отчетливо виден один красный аппарат, однако при смене кадра появляется еще один черного цвета. И подобных ляпов в кинокартине огромное множество.