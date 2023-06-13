Этот ляп в «Кавказской пленнице» замечают единицы: как Шурик такое провернул

Легенда советского кино, комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница» уже не одно десятилетие влюбляет в себя и взрослых, и детей. Это фильм, который никогда не постареет и не потеряет актуальности, а ведь вышел он аж в 1967 году. С кинолентой связано немало интересных историй, любопытных и забавных. Не избежала картина и ошибок во время съемок, так называемых киноляпов.

Например, в начале похода, в который отправились главные герои, зритель видит на Нине полосатую футболку. В ней же девушка предстает и во время героического спасения Шурика, сорвавшегося с обрыва в бурную горную реку. И даже когда герои уже вылезли из реки, студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица футболку не меняет. Но внезапно, когда одежда высохла, одежка волшебным образом меняет цвет и рисунок.

Но самая удивительная, пожалуй, совсем другая метаморфоза. Во время своего полета с обрыва Шурик умудряется проделать такой трюк, который не под силу и опытному каскадеру. Как мы помним, в спальный мешок парень залезает босиком. А вот из реки он выбирается уже в обуви. Как он смог провернуть подобное в полете и туго завернутым в спальный мешок — одна из самых больших загадок кинематографа. Или обычный киноляп.