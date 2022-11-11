Этот ляп в «Иронии судьбы» заметят только женщины: проверьте, насколько вы внимательны

Самый любимый новогодний фильм советских и российских граждан по-прежнему собирает у экранов целые семьи. И до сих пор наблюдательные зрители находят новые детали и ошибки в картине, вызывающие вопросы к создателям.

Например, женщины обратили внимание на прическу Нади Шевелевой. Одна из поклонниц «Иронии судьбы» резонно отметила, что укладка главной героини меняется в разных сценах. И это странно, ведь события фильма разворачиваются на протяжении всего одной ночи.

Наблюдательные зрители уже давно критикуют комедию за нелепые ошибки. Многие отмечают, что окружающие предметы то исчезают, то появляются в кадре снова. Или, например, в одной из сцен у матери Лукашина сначала есть на плече полотенце, а при переходе на более крупный план его уже нет.

Не дают покоя зрителям и некоторые локации. В сцене, где Надя утром неспешно идет покупать Жене билеты, она преодолевает марафонскую дистанцию от Грибоедовского канала до Петропавловки. А этого по сюжету быть никак не могло.

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