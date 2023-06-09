Этот ляп в «Гусарской балладе» заметит только ребенок: взрослому увидеть не под силу

Фильм «Гусарская баллада» считается одним из шедевров в репертуаре Эльдара Рязанова. Однако картина не так уж и безупречна, как кажется на первый взгляд. В ленте есть эпизод, где героиня Ларисы Голубкиной баюкает на руках куклу. Взрослый зритель не обратит на детали никакого внимания, а вот взгляд ребенка, конечно же, зацепится за игрушку.

Советские дети, выросшие на этом фильме, видели одну странную нестыковку. Кукла из якобы далекого прошлого им сильно напоминала хорошо знакомых кукол. Действительно, игрушка, которая попала в кадр, сделана из пластика, что невозможно для 1812 года. Реквизиторы фильма не учли этот нюанс и принесли куклу 50-х и 60-х годов.

Конечно, дети не могли объяснить, в чем они видят подвох, хоть их глаз и был отлично наметан. Вот что пишет одна из зрительниц: «Я это заметила еще в детстве. У моей тетушки была старая кукла, которую она привезла из Германии, но она не блестела. А вот пластмассовые и резиновые куклы появились позже, и немецкие в том числе».

Кстати, сегодня такие игрушки стоят дорого. Так, одну подобную советскую куклу можно продать примерно за 40 тысяч рублей.