Этот ляп в фильме «Джентльмены удачи» заметят лишь самые внимательные: дело в деталях

Более 50 лет назад на экраны вышла знаменитая комедия Александра Серого «Джентльмены удачи». Спустя полвека фильм любят миллионы зрителей, но мало кто обращал внимание на многочисленные ляпы картины.

Например, в начале киноленты герои выпивают за столом – и сначала на окне стоят две бутылки, а в другом кадре бутылка всего одна. Но более вопиющую ошибку создатели совершили с рисунками на теле Евгения Трошкина.

Герою нарисовали татуировку в виде лампочки: но в одной сцене лампочка висит вниз головой, а чуть позже видно, что татуировку перевернули. Неужели наколку Трошкина успели экстренно переделать?