Этот ляп в фильме «Джентльмены удачи» заметят лишь самые внимательные: дело в деталях
Сегодня ошибка кажется крайне нелепой.
Более 50 лет назад на экраны вышла знаменитая комедия Александра Серого «Джентльмены удачи». Спустя полвека фильм любят миллионы зрителей, но мало кто обращал внимание на многочисленные ляпы картины.
Например, в начале киноленты герои выпивают за столом – и сначала на окне стоят две бутылки, а в другом кадре бутылка всего одна. Но более вопиющую ошибку создатели совершили с рисунками на теле Евгения Трошкина.
Герою нарисовали татуировку в виде лампочки: но в одной сцене лампочка висит вниз головой, а чуть позже видно, что татуировку перевернули. Неужели наколку Трошкина успели экстренно переделать?