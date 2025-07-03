Этот ляп в «Девчатах» стал предметом горячих споров: но только истинные поклонники знают, что ошибку придумали

«Девчата» — легендарная комедия режиссёра Юрия Чулюкина. Эта картина не только прославила актёров, сыгравших главные роли, но и подарила вечную славу Борису Бедному — автору одноимённой повести, по которой была снята лента.

История рассказывает о молодой выпускнице кулинарного училища Тосе Кислицыной, которая по распределению попадает на леспромхоз «Бодровский», расположенный где-то на Урале. В новой жизни её ждут три соседки — Надя, Катя и Вера, которую Тося сразу начинает звать «мама Вера». Но главное — она встречает свою первую настоящую любовь: бригадира-лесоруба Илью Ковригина, этакого идеального героя социалистического труда.

Кино со счастливым концом, которого в книге не было

Что любопытно — оригинальная повесть была куда менее радужной. Авторы фильма решили сделать ставку на светлый финал, но Борис Бедный изначально планировал совсем иную судьбу для своих персонажей. В книге, например, красавица Анфиса, с которой у Тоси были сложные отношения, так и не «перевоспитывается». Её личная трагедия — невозможность иметь детей после аборта — приводит к тому, что она уходит от своего возлюбленного Дементьева, несмотря на его предложение жениться. Что с ней стало дальше, остаётся тайной.

Ляп был или не был?

В комедии «Девчата» всё развивается легко и с юмором, хотя без небольших киноляпов не обошлось. Один из моментов давно стал поводом для обсуждений — особенно среди тех, кто хорошо помнит сюжет и детали.

По ходу фильма Илья дарит Тосе билеты на концерт. Однако после ссоры соседка Надя в эмоциональном порыве рвёт их. Логично было бы ожидать, что вечер испорчен. Но позже герои всё же приходят на концерт, и Илья снова показывает билеты на входе. Они целые, как будто предыдущей сцены с порванными билетами и не было.

Многие восприняли это как сценарную ошибку. Но внимательные зрители отмечают: в момент, когда Илья снова достаёт билеты, он говорит: «Теперь вот наши места». То есть он мог просто купить новые — что вполне объясняет ситуацию.

Такой момент, даже если и кажется нестыковкой, вряд ли вредит фильму. Напротив — простота и тёплая атмосфера «Девчат» остаются главными причинами его популярности уже не одно десятилетие.

А здесь мы приготовили для вас сложный тест на знание цитат из фильма «Девчата».