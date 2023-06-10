Этот ляп в «Девчатах» не замечали 60 лет: все время был на виду

Комедию «Девчата» и по сей день пересматривают с огромным удовольствием. Поклонники фильма настолько им очарованы, что не замечают некоторых очевидных ляпов.

Так, в одной из сцен Ковригин приглашает Тосю на концерт. В день свидания соседки героини говорят, что Илья бросит ее, как только наиграется. Надя в порыве хватает билеты и разрывает их на мелкие кусочки. Но это не мешает Тосе пойти на свидание. Когда она встречается с ухажером, у него в руках видны целые билеты, которые до этого порвала Надя.

Сегодняшние зрители в шутку предположили, что у Ильи оказалась машина времени. На ней он вернулся в прошлое за билетами. Другие же предположили, что Ковригин просто купил новые.

Это не единственный грех создателей картины. Так, шапка Ильи «эволюционирует» в кадре. В одной из сцен он появляется в головном уборе с завязанными наверху «ушами». Затем герой успешно валит дерево. Сразу же после этого уши Ильи надежно прикрыты шапкой. Также в этом эпизоде резко меняется и его свитер.