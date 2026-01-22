Этот ляп в «Человеке-амфибии» не замечали 60+ лет: проверьте свою внимательность — взгляните на сцену с Гуттиэре (фото)

Этот эпизод снимать было непросто — вот создатели и упустили одну деталь.

Советский фантастический фильм «Человек-амфибия» стал настоящим прорывом для своего времени. Его главной гордостью были новаторские и невероятно сложные подводные съёмки, которые зрители до этого не видели.

Неудивительно, что в таком технологически сложном проекте, первопроходце в своей стихии, могли случиться небольшие и забавные нестыковки. Их можно считать своеобразной платой за смелый эксперимент.

Одной из таких деталей стали… обычные водоросли, который то появлялись, то исчезали.

Взгляните — Гуттиэре погружается на морское дно, а на нем преимущественно песок.

Но уже через пару мгновений героиня лежит спиной на густых, темных водорослях.

Сделали красивый дубль с водорослями? Отлично! А теперь — следующий кадр: Гуттиэре снова лежит на чистом песке, да еще и в совершенно другой позе, будто только что приземлилась.

Вот такой забавный и совершенно невинный «хронологический» танец водорослей, который только доказывает: магия старого кино вовсе не в безупречном монтаже, а в том тепле и искренности, которые заставляют нас пересматривать эти ленты снова и снова.

