Этот ляп из «Простоквашино» не давал людям покоя много лет: тайна груди раскрыта

Советский мультфильм «Трое из Простоквашино» и сегодня не теряет своей привлекательности для юных зрителей. Однако слишком маленькие дети вряд ли заметили во время просмотра этот известный ляп.

В первых трех сериях фигура мамы Дяди Федора каждый раз претерпевает видимые изменения. В первом эпизоде ее бюст не привлекает к себе никакого внимания и выглядит достаточно гармонично, не выбиваясь из общего образа. Но уже во второй части этой истории формы героини становятся гораздо заметнее и обольстительней. Однако в третьем выпуске грудь и вовсе пропадает.

Многие придерживаются версии, что каждый мультипликатор привносил в серию что-то новое, и не смотрел на предыдущие работы коллег.