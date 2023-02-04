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Этот ляп из «Простоквашино» не давал людям покоя много лет: тайна груди раскрыта

4 февраля 2023 08:45
Этот ляп из «Простоквашино» не давал людям покоя много лет: тайна груди раскрыта

Разное видение привело к заметным несостыковкам.

Советский мультфильм «Трое из Простоквашино» и сегодня не теряет своей привлекательности для юных зрителей. Однако слишком маленькие дети вряд ли заметили во время просмотра этот известный ляп.

В первых трех сериях фигура мамы Дяди Федора каждый раз претерпевает видимые изменения. В первом эпизоде ее бюст не привлекает к себе никакого внимания и выглядит достаточно гармонично, не выбиваясь из общего образа. Но уже во второй части этой истории формы героини становятся гораздо заметнее и обольстительней. Однако в третьем выпуске грудь и вовсе пропадает.

Многие придерживаются версии, что каждый мультипликатор привносил в серию что-то новое, и не смотрел на предыдущие работы коллег.

«С Простоквашино все довольно просто. Их рисовали разные художники. Вероятно, каждый дал маме черты, которые ему казались самыми лучшими», — написал один из пользователей, согласный с этой теорией.

Этот ляп из «Простоквашино» не давал людям покоя много лет: тайна груди раскрыта
Фото: кадры из мультфильма "Трое из Простоквашино" (1978), кадры из мультфильма "Каникулы в Простоквашино" (1980), кадры из мультфильма "Зима в Простоквашино" (1984)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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