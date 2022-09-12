Этот ляп из «Бригады» удивит любого заядлого геймера

Сериал «Бригада» после своего выхода в 2002 году по-настоящему потряс страну. Никто и не подозревал, что можно с таким размахом и достоверностью показать на экране недавнее прошлое России и бандитский разгул девяностых.

За этим размахом и этой достоверностью для зрителей остались не замеченными многие ляпы в картине — как, например, история с компьютерной игрой Quake 2.

В одной из серий главный герой в исполнении Сергея Безрукова увлеченно «рубится» в Quake 2, уничтожая компьютерных монстров. Но настоящие геймеры сразу заметили подвох. Дело в том, что действие сериала происходило в 1995 году, в то время как официальный релиз игры состоялся только в 1998-м, то есть лишь через три года.

И это далеко не единственный киноляп «Бригады». Можно вспомнить и стодолларовые купюры образца 1996 года, когда в сериале идет еще только 1993-й, и герб с двуглавым орлом в те дни, когда СССР еще не распался, и белые розы, таинственным образом превратившиеся в желтые, и многое другое.

Но для настоящих фанатов истории про Белого, Пчелу, Фила и Космоса такие несостыковки — это сущие мелочи.