Этот ляп из «Бегущего по лезвию» вошел бы в историю, но его «зарубили»: вырезанная сцена есть в Сети — реакция Гослинга здесь бесценна

«Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева можно было бы назвать сиквелом культовой классики Ридли Скотта, но это будто принижает его шедевральность. Это кинематографическая мозаика, собранная с почти аскетичной строгостью. Режиссер сознательно ограничивал компьютерную графику, стремясь к осязаемости мира. И эту философию поддержал… Харрисон Форд, причем самым неожиданным способом.

В одной из ключевых сцен, где его герой Рик Декард сходится в драке с агентом Кеем (Райан Гослинг), Форд должен был наносить удары мимо головы коллеги. Сценарий требовал иллюзии жесткой схватки без реального контакта. Но возраст и, видимо, мышечная память Хана Соло внесли свои коррективы. Во время одного из замахов кулак Форда со всей силы пришелся по лицу Гослинга.

Момент был невероятно искренним. Четко видно, как Гослинг корчится от боли, а Форд замирает в ужасе от содеянного. Это не постановочная реакция — это подлинный шок двух актеров, когда рутина съемок вдруг стала очень реальной. По счастливой случайности, Гослинг отделался лишь синяком.

Позже Райан в интервью GQ назвал этот удар «обрядом посвящения». Когда ассистенты принесли лед для его лица, Форд оттолкнул актера и первым сунул в лед собственную руку, пошутив, что это Гослинг виноват — слишком близко подставился под кулак.

Несмотря на всю драматичность и уникальность момента, финальный монтаж фильма его не сохранил. Кадр с неподдельной болью и извинениями в глазах Форда остался за кадром. Возможно, создатели сочли его слишком разрушающим для мрачной, выверенной атмосферы неонуара.

А жаль, что этот момент не оставили. Получился бы идеальный, не постановочный ляп в духе той самой сцены из «Джанго освобожденного», где Леонардо ДиКаприо по-настоящему порезал руку, но не остановил съемку.