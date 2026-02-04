Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот ляп из «Бегущего по лезвию» вошел бы в историю, но его «зарубили»: вырезанная сцена есть в Сети — реакция Гослинга здесь бесценна

Этот ляп из «Бегущего по лезвию» вошел бы в историю, но его «зарубили»: вырезанная сцена есть в Сети — реакция Гослинга здесь бесценна

4 февраля 2026 09:54
Этот ляп из «Бегущего по лезвию» вошел бы в историю, но его «зарубили»: вырезанная сцена есть в Сети — реакция Гослинга здесь бесценна

С актеров спали все маски от неожиданности.

«Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева можно было бы назвать сиквелом культовой классики Ридли Скотта, но это будто принижает его шедевральность. Это кинематографическая мозаика, собранная с почти аскетичной строгостью. Режиссер сознательно ограничивал компьютерную графику, стремясь к осязаемости мира. И эту философию поддержал… Харрисон Форд, причем самым неожиданным способом.

В одной из ключевых сцен, где его герой Рик Декард сходится в драке с агентом Кеем (Райан Гослинг), Форд должен был наносить удары мимо головы коллеги. Сценарий требовал иллюзии жесткой схватки без реального контакта. Но возраст и, видимо, мышечная память Хана Соло внесли свои коррективы. Во время одного из замахов кулак Форда со всей силы пришелся по лицу Гослинга.

Момент был невероятно искренним. Четко видно, как Гослинг корчится от боли, а Форд замирает в ужасе от содеянного. Это не постановочная реакция — это подлинный шок двух актеров, когда рутина съемок вдруг стала очень реальной. По счастливой случайности, Гослинг отделался лишь синяком.

Позже Райан в интервью GQ назвал этот удар «обрядом посвящения». Когда ассистенты принесли лед для его лица, Форд оттолкнул актера и первым сунул в лед собственную руку, пошутив, что это Гослинг виноват — слишком близко подставился под кулак.

Несмотря на всю драматичность и уникальность момента, финальный монтаж фильма его не сохранил. Кадр с неподдельной болью и извинениями в глазах Форда остался за кадром. Возможно, создатели сочли его слишком разрушающим для мрачной, выверенной атмосферы неонуара.

А жаль, что этот момент не оставили. Получился бы идеальный, не постановочный ляп в духе той самой сцены из «Джанго освобожденного», где Леонардо ДиКаприо по-настоящему порезал руку, но не остановил съемку.

Фото: Кадры из фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Читать дальше 19 февраля 2026
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Читать дальше 19 февраля 2026
Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже) Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже) Читать дальше 19 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Читать дальше 17 февраля 2026
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти «Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти Читать дальше 17 февраля 2026
В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают Читать дальше 16 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше