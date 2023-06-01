Этот ляп испортил все впечатление о «Мираже»: вы могли даже не задумываться о нем

Фильмы частенько бывают наполнены мелкими ошибками или несоответствиями, которые могут испортить впечатление. Одним из таких недочетов был ляп в культовом советском хите «Мираж», который до сих пор обсуждают зрители.

В середине картины происходит сцена, в которой главный герой Джипо кусает черную среднеазиатскую кобру, когда находится рядом с мексиканской границей.

Именно этот момент вызвал вопросы, так как черные особи фактически не обитают на американском континенте. Было бы логичным использовать гремучую змею, которую действительно можно встретить в этом регионе, но в сценарии была указана именно гадюка.

Именно этот небольшой, но критический ляп вызвал разнообразные реакции зрителей. Многие пришли к выводу, что недочет испортил впечатление от просмотра.

Стоит отметить, что фильм «Мираж» остается популярным и обсуждаемым до сих пор. Зрители спорят на форумах о различных аспектах сюжета и о персонажах.