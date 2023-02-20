Этот ляп «Бриллиантовой руки» будоражит умы зрителей уже 54 года: правду знал лишь Гайдай

Комедия «Бриллиантовая рука» считается золотой классикой советского кино. У фильма и сегодня миллионы поклонников, что, впрочем, не мешает им рассуждать о ляпах в картине, которые будоражат умы зрителей уже много лет.

Наверняка все помнят сцену, где Семен Семенович и Геша Козодоев сидят на палубе и ведут беседу. В руках у героя Юрия Никулина в этот момент была гитара, однако неизвестно, откуда Горбунков ее взял. Возможно, у кого-то одолжил, или же инструмент находился в общем пользовании. Также, судя по посадке на корабль, когда главный герой нес всего один чемоданчик, гитара была явно чужой, а не его.

Но самое загадочное происходит потом. Уже через несколько секунд гитара внезапно исчезает, и руки Семена Семеновича оказываются свободными. Также инструмента нет и у Козодоева, который принялся отплясывать свой легендарный танец.

Пользователи Сети предположили, что герои просто выбросили инструмент в море. Но зачем им это понадобилось? Нет никакого логического объяснения. Вероятно, правду об инструменте и о его таинственном исчезновении знал только Леонид Гайдай.