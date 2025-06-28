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Этот «лучший в СССР» сериал о войне буквально состоит из киноляпов, а вы вряд ли заметили даже парочку из «пачки»

28 июня 2025 07:58
Этот «лучший в СССР» сериал о войне буквально состоит из киноляпов, а вы вряд ли заметили даже парочку из «пачки»

Сами смотрите.

С места, значит, в карьер. В серии, где Штирлиц едет с пастором Шлагом через Баварию, из приёмника льётся французский шлягер «Milord» в исполнении Эдит Пиаф. Кадр длится считаные секунды, актёры ведут живой диалог, зритель поглощён сюжетом — и почти никто не замечает, что звучит мелодия, написанная лишь в 1959-м.

Почему ляп неочевиден

Этот «лучший в СССР» сериал о войне буквально состоит из киноляпов, а вы вряд ли заметили даже парочку из «пачки»

Действие «Семнадцати мгновений весны» разворачивается в феврале-марте 1945-го. До появления песни оставалось четырнадцать лет, Пиаф ещё не записывала этот хит, да и имя автора Дезре Клерка публике будет известно гораздо позже. На момент поездки Штирлица композиция физически не могла попасть в радиоэфир рейха: ни нот, ни аранжировки попросту не существовало.

Музыкальный отдел подвёл режиссёра

Татьяна Лиознова знаменитa скрупулёзностью: консультанты сверяли эполеты, выписывали подлинные немецкие газеты, высчитывали скорость «Адлер» на баварских серпантинах. Но фонотека оказалась коварней. Вероятнее всего, звукорежиссёр брал фонограммы из Госархива без детальной датировки: «Milord» уже гремела по советскому радио, казалось — самое подходящее лирическое сопровождение.

Как всплыла ошибка

Этот «лучший в СССР» сериал о войне буквально состоит из киноляпов, а вы вряд ли заметили даже парочку из «пачки»

Первым звоночком стал клуб любителей Пиаф в Ленинграде: фанаты написали в журнальную рубрику, что услышали «лишний аккорд эпохи». Позже историки музыки подтвердили: весной 1945-го Шлаг со Штирлицем могли услышать разве что довоенные шансонетты азиатского тура певицы, но точно не «Milord». Информацию подхватили киноманы; сегодня ляп кочует из одного списка киногрехов в другой.

Почему это не портит легенду

Классика остаётся классикой. Для большинства зрителей французский мотив лишь подчёркивает человечность сцены и не выбивает из шпионского напряжения. Однако меломаны хихикают: уж слишком громко песня заявляет о себе, превращаясь в «машину времени» среди безупречно выстроенных декораций. И теперь всякий ценитель советского кино, стоя в очереди за цветами под «Milord», непременно вспомнит: «А ведь Штирлиц её слышал раньше положенного срока…»

А здесь у нас классный, призывающий лето тест на знание культовых советских фильмов.

Фото: Кадры из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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2 комментария
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