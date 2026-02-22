Этот культовый советский Sci-Fi вдохновил одну из лучших компьютерных игр последних лет (и «Твин Пикс» – тоже)

Экшен явно выглядел бы иначе, если б не Стругацкие.

Когда Remedy выпускала Control в 2019 году, игроки ахали не только от оптимизации, но и от стиля: откуда взялась эта безумная смесь советской эстетики, паранормальных явлений и архитектуры в духе брутализма? Разработчики перестали скрывать источников вдохновения – и список получился таким, что хочется пересмотреть все до выхода сиквела.

Главный литературный фундамент Control – повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине». Оттуда растут ноги у всей концепции Зоны и аномальных предметов, которые Бюро контроля изучает, прячет и иногда использует.

Как и сталкеры, сотрудники Федерального бюро работают с тем, что человеку лучше не трогать.

Второй столп – «Твин Пикс» Дэвида Линча. Не сюжетом, а атмосферой: ощущение, что за каждой дверью может скрываться либо офисный работник, либо портал в ад.

Джесси Фейден, главная героиня, бродит по Древнейшему Дому так же, как агент Купер бродил по лесам Вашингтона – в постоянном недоумении и с чувством, что реальность вот-вот треснет.

Кроме того, разработчики черпали идеи из «Секретных материалов», «Грани» и «Сумеречной зоны». А жанр «new weird fiction» (смесь научной фантастики и хоррора в обыденном сеттинге) вообще можно считать официальным литературным паспортом игры.

Теперь, когда студия готовит сиквел под названием Control: Resonant, источники вдохновения стали еще неожиданнее. Главный среди них – аниме «Евангелион». Что именно Remedy позаимствует у Хидэаки Анно – меха, психологическую драму, апокалипсис или все сразу, – пока неясно.

Но если учесть, как бережно студия работает с наследием, можно ждать чего-то монументального.