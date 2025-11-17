Этот культовый персонаж вдохновил игру Энтони Хопкинса в «Молчании ягнят» — коллеги по фильму начали избегать актера еще до начала съемок

История кино насчитывает немало благородных главных героев, которые остаются в памяти зрителей спустя десятилетия, но и отъявленные злодеи вызывают у публики не меньший — а может, даже и больший — интерес.

Так, в список культовых антагонистов на экране стабильно входит Ганнибал Лектера в исполнении Энтони Хопкинса — актер сразил зрителей наповал своей игрой в детективном хорроре «Молчание ягнят», который в 1992 году принес ему заслуженный «Оскар».

Многие так до сих пор и не понимают, каким образом Хопкинсу удалось воплотить на экране настоящее зло и настолько правдоподобно — как признался актер совсем недавно, в этом ему помог старый ужастик с Белой Лугоши в главной роли.

Энтони Хопкинс думал о «Дракуле» с Белой Лугоши во время съемок «Молчания ягнят»

Об этом актер рассказал в своей автобиографии «We Did OK, Kid», опубликованной всего несколько дней назад. В отрывке, который опубликовали некоторые авторитетные издания как The Times, Хопкинс порассуждал о том, как именно ему удалось воплотить на экране жестокого убийцу Ганнибала Лектера и создать таким образом одного из самых жутких, но при этом культовых антагонистов.

Хотя поначалу актер думал, что ему предложили сценарий к детскому фильму, уже с первой страницы Хопкинс не только осознал свое заблуждение, но и понял, что читает один из лучших сценариев, которые ему когда-либо предлагали.

По словам актера, он инстинктивно понимал, как именно ему нужно сыграть Ганнибала, прекрасно понимая, что потенциально сможет напугать людей. Кроме того, в первый день читки сценария Хопкинс внезапно вспомнил о культовом хорроре «Дракула» 1931 года — главную роль в нем сыграл венгерский актер Бела Лугоши, а его Дракула впоследствии стал каноном образа.

Сам фильм Хопкинс обожал еще с детских лет, а до этого успел прочитать и оригинальный роман Брэма Стокера — как пояснил актер в своей автобиографии, во время репетиций «Молчания ягнят» он думал о моменте, в который главный герой Джонатан Харкер ранит себя во время бритья, что тут же привлекает внимание кровожадного вампира.

Хопкинс также добавил, что свое известное движение губами, которое часто пытаются копировать, он «изобрел» благодаря попыткам представить, как именно чувствовал себя граф Дракула в той сцене с Харкером.

Энтони Хопкинс сыграл в еще одной версии «Дракулы» сразу после «Молчания ягнят»

Буквально в тот же год, в который актер получил свой заветный «Оскар», на экраны вышел «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы — правда, легендарного графа в фильме сыграл Гэри Олдман, а Хопкинсу досталась роль Абрахама Ван Хельсинга, заклятого врага Дракулы.

Кстати, помимо Хопкинса, в список актеров, сыгравших культовых кинозлодеев, вошли немало других знаменитостей — почитать о них подробнее можно в нашей подборке.