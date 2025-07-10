Этот культовый мультик Pixar мог не увидеть свет - его спасла женщина в декрете: зрители уже четверть века наслаждаются картиной

Сегодня трудно представить мир анимации без «Истории игрушек – 2» — продолжения, которое стало не просто успешным, а по-настоящему культовым. Однако мало кто знает, что этот мультик оказался на грани исчезновения ещё до своего выхода. И если бы не одно удивительное совпадение, зрители так никогда и не узнали бы, что произошло с Вуди, Баззом и остальными игрушками после первой части.

Один неловкий момент — и всё пропало

Во время постпродакшена на студии Pixar произошёл настоящий кошмар. Кто-то по ошибке удалил большую часть файлов, включая уже смонтированную и почти готовую к релизу версию фильма. Почти два года работы оказались под угрозой исчезновения в одно мгновение. Как утверждают сотрудники студии, в один момент просто стали исчезать сцены, модели персонажей, ландшафты — всё, что создавала команда аниматоров. И как назло, на тот момент не оказалось полноценного резервного копирования.

Спасение пришло с... декретом

Казалось, всё потеряно. Но тут в дело вмешался настоящий мультяшный сюжетный поворот. Технический директор проекта — женщина по имени Галин Зусман — на тот момент находилась в декретном отпуске и работала удалённо. И именно на её домашнем компьютере сохранилась резервная копия фильма. Благодаря ей удалось восстановить почти всё, что было стёрто.

Сотрудники Pixar буквально перевозили рабочую станцию из её дома обратно в студию, как хрустальную вазу, боясь повредить последнее, что осталось от проекта. В итоге, после недели спешной работы и доработок, фильм был спасён. И в 1999 году «История игрушек – 2» вышла на экраны, мгновенно завоевав любовь публики и критиков.

Теперь, когда прошло уже более 25 лет с момента релиза, этот случай вспоминается как анекдот. Но если бы не домашний компьютер в пригороде и случайная предусмотрительность одной сотрудницы, у Pixar вполне мог бы случиться первый по-настоящему громкий провал — вместо одного из главных успехов в истории студии.

А здесь мы писали про советский мультфильм, который обожают иностранцы.