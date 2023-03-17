Этот красивый тест определит ваше эмоциональное состояние: отвечайте не задумываясь

Можно сколько угодно отрекаться от своих эмоций, отрицать их, однако от этого они не станут меньше влиять на нашу жизнь. Находясь во власти сильных чувств, мы порой не можем сосредоточиться ни на чем другом. Тревога, опасность, страх - все эти эмоции захватывают собой все существо человека без остатка, делает его невосприимчивым к голосу здравого смысла. Так задумано природой, ведь в далеком прошлом, да и в наши дни, эмоции служат своего рода “защитным оберегом”. Они включаются в моменты, когда нашему ментальному или физическому здоровью, а то и жизни, что-то угрожает и необходимо дать отпор. Человеческие эмоции не возникают сами по себе - они имеют под собой вполне определенную физическую подоплеку. Например, при негативных эмоциях в организме выплескивается такой гормон, как кортизол. В момент его выделения прифронтальная кора начинает обрабатывать полученную информацию менее эффективно, а значит, человек не может сосредоточиться ни на чем, кроме своего стресса.

Какие эмоции вы испытываете прямо сейчас? Тест, на вопросы которого необходимо отвечать быстро, не раздумывая долго, определит ваш эмоциональный фон.