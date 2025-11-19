Этот копеечный ужастик 20-летней давности – настолько жуткий, что россияне до сих пор боятся его пересматривать

Если вы впечатлительный зритель, то лучше включать в компании.

Есть хорроры, которые стареют красиво и выглядят аки наивные сказки. А есть «Спуск» Нила Маршала — фильм, который спустя двадцать лет всё так же давит на психику, и многие зрители честно признаются: второй раз они это не выдержат.

Картина вышла в 2005 году и мгновенно выделилась на фоне тогдашних «страшилок». У Маршала не было ни звёздного состава, ни огромного бюджета, только замкнутые пещеры и группа женщин, которые спускаются туда поддержать подругу Сару, пережившую гибель семьи.

Задумка проста: экстрим, командный дух, попытка вернуть человека к жизни. Но вход заваливает, а дальше становится ясно — выбраться будет не так-то просто.

Долгое время фильм держит зрителя в уверенности, что страшнее замкнутого пространства ничего нет. Пока не становится ясно: в темных лазах кто-то скрывается. И от этого просмотр вызывал дискомфорт, психологически давил.

Удивительно, но хоррор сдержанный, почти камерный, собрал внушительные 57 млн долларов при копеечном бюджете в 26 млн и получил продолжение через четыре года. На Rotten Tomatoes у него 87%, на Кинопоиске — 6,8, что для жанрового кино более чем честный результат.

«Спуск» редко пересматривают, и это — лучший комплимент фильму. Пещера давит, любой шорох пугает похлеще скримеров, а ощущение, что стены сжимаются, не исчезает до финальных титров. Крошечные огрехи сценария или нелогичности поведения героинь блекнут на фоне общего кошмара.

Отдельно отмечают и пещерных существ — простых по дизайну, но настолько неприятных, что их появление вызывает физическое отторжение. Они не выглядят как «монстры», скорее одичавшие под толщами земли люди, не видевшие солнечного света.

