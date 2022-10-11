Этот клип засматривали до дыр: красотки из Satisfaction 17 лет спустя

Композиция Satisfaction стала одной из главных в карьере Benny Benassi. Поклонники со всего мира признавались в любви зажигательной композиции, а сделал ее такой популярной весьма откровенный клип с участием нескольких моделей. Как оказалось, многие из них продолжили свою профессиональную карьеру.

Так, одной из первых в видео появляется Джерри Бирн. Артистка в кадре орудует дрелью и шлифовальным станком. На момент выхода клипа ей было всего 20 лет, и она была успешной моделью. Сейчас Джерри все еще строит профессиональную карьеру: Бирн часто можно увидеть в британских журналах и телешоу.

В видео также можно заметить Тэклу Роф. Еще до клипа она была преуспевающей моделью, а после ее карьера пошла в гору. Она появилась на десятках обложек, компания по разработке игр Ubisoft даже списала ее образ для одной из героинь для своего проекта.

Спустя 17 лет Тэкла продолжает работать моделью. Она активно ведет свои социальные сети и рассказывает там об успехах. При этом знаменитость старательно скрывает личную жизнь: неизвестно, состоит ли она в каких-либо отношениях.

Единственной американкой в клипе Benny Benassi оказалась Сюзанна Ли Стоукс. Модель в ролике красуется в миниатюрном бикини в горошек и пытается справиться с отбойным молотком. После работы в клипе Стоукс, как и ее коллеги, продолжила карьеру модели. Она не раз становилась победительницей конкурсов красоты, а последнее время живет в Голливуде, снимаясь там для местных изданий.