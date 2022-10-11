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Этот клип засматривали до дыр: красотки из Satisfaction 17 лет спустя

11 октября 2022 21:30
Этот клип засматривали до дыр: красотки из Satisfaction 17 лет спустя

Модели по-прежнему продолжают сводить с ума своих фанатов.

Композиция Satisfaction стала одной из главных в карьере Benny Benassi. Поклонники со всего мира признавались в любви зажигательной композиции, а сделал ее такой популярной весьма откровенный клип с участием нескольких моделей. Как оказалось, многие из них продолжили свою профессиональную карьеру.

Так, одной из первых в видео появляется Джерри Бирн. Артистка в кадре орудует дрелью и шлифовальным станком. На момент выхода клипа ей было всего 20 лет, и она была успешной моделью. Сейчас Джерри все еще строит профессиональную карьеру: Бирн часто можно увидеть в британских журналах и телешоу.

В видео также можно заметить Тэклу Роф. Еще до клипа она была преуспевающей моделью, а после ее карьера пошла в гору. Она появилась на десятках обложек, компания по разработке игр Ubisoft даже списала ее образ для одной из героинь для своего проекта.

Этот клип засматривали до дыр: красотки из Satisfaction 17 лет спустя

Спустя 17 лет Тэкла продолжает работать моделью. Она активно ведет свои социальные сети и рассказывает там об успехах. При этом знаменитость старательно скрывает личную жизнь: неизвестно, состоит ли она в каких-либо отношениях.

Единственной американкой в клипе Benny Benassi оказалась Сюзанна Ли Стоукс. Модель в ролике красуется в миниатюрном бикини в горошек и пытается справиться с отбойным молотком. После работы в клипе Стоукс, как и ее коллеги, продолжила карьеру модели. Она не раз становилась победительницей конкурсов красоты, а последнее время живет в Голливуде, снимаясь там для местных изданий.

Фото: Legion-Media, соцсети, кадр из клипа
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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