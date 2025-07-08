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Этот китайский мульт собрал в прокате 2 млрд долларов, и обошел на повороте легендарные «Звездные войны»: в России о нем почти не слышали

8 июля 2025 12:19
Этот китайский мульт собрал в прокате 2 млрд долларов, и обошел на повороте легендарные «Звездные войны»: в России о нем почти не слышали

В такие цифры даже поверить сложно.

Похоже, анимация из Китая теперь диктует свои правила — на радость зрителям и к удивлению голливудских продюсеров. Мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» не просто громко заявил о себе, а ворвался в клуб рекордсменов: его мировые сборы превысили 2.085 миллиарда долларов. Это позволило ему обойти «Звёздные войны: Пробуждение силы» и занять пятую строчку в списке самых кассовых фильмов всех времён.

Но настоящий фурор картина произвела у себя на родине. Из общей суммы более 2 миллиардов долларов — 2.054 пришлись на китайский прокат. Для сравнения: прежний рекорд по сборам в одной стране принадлежал тем же «Звёздным войнам», собравшим 936 миллионов в США. «Нэчжа» побил этот показатель с двукратным отрывом — и всего за 11 дней во время празднования китайского Нового года.

Кто такой Нэчжа и почему все его смотрят

Этот китайский мульт собрал в прокате 2 млрд долларов, и обошел на повороте легендарные «Звездные войны»: в России о нем почти не слышали

Сюжет «Нэчжи» основан на древнекитайских мифах и рассказывает о юном божестве, сражающемся с Царём драконов. Для китайской аудитории это история, полная культурных отсылок и знакомых символов — как если бы в Голливуде сняли супергеройский эпос про Геракла с бюджетом Marvel. Первая часть вышла ещё в 2019 году и уже тогда стала заметным явлением. Но сиквел превзошёл все ожидания и моментально перешёл в категорию мировых блокбастеров.

Обновлённый список самых кассовых фильмов теперь выглядит так:

  1. «Аватар» (2009) — $2,923 млрд

  2. «Мстители: Финал» (2019) — $2,797 млрд

  3. «Аватар: Путь воды» (2022) — $2,320 млрд

  4. «Титаник» (1997) — $2,257 млрд

  5. «Нэчжа побеждает Царя драконов» (2025) — $2,085 млрд

Этот успех ставит китайскую анимацию в один ряд с крупнейшими фильмами мирового кинематографа и подтверждает: зрители по всему миру готовы смотреть не только голливудские франшизы, но и локальные истории с международным размахом. А здесь мы писали про худший фильм в истории Disney — когда хотели как у Pixar, но опозорились.

Фото: Кадры из мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» (2025)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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