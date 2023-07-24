Этот киноляп в «Джентльменах удачи» замечают единицы: присмотритесь к Доценту

Внимательные зрители уже не раз находили киноляпы в фильме «Джентльмены удачи». То платок на голове одного из героев внезапно меняется, то предметы в кадре исчезают и появляются. Но одну ошибку съемочной группы не замечали очень долго, а ведь она все это время была на виду.

В одной из сцен Василий Алибабаевич случайно поджигает дом, в котором главные герои скрывались от правосудия. На тот момент герои были переодеты в женские вещи, а вся их одежда оставалась внутри здания. Герои стоят перед домом и наблюдают, как огонь уничтожает строение вместе с их пожитками. Василий Алибабаевич держит в руках один маленький узелок.

Дальше герои идут искать таксофон и все еще остаются одетыми в женскую одежду. Но в следующей сцене они оказываются в электричке уже одетыми в своим привычные костюмы — те, которые должны были сгореть во время пожара. В маленьком узелке Василия Алибабаевича одежда бы явно не уместилась. Остается только гадать, когда герои успели вынести свои вещи из огня и переодеться.